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29 марта 201818:37

Мать отказалась от сына, который спас ее от пьяного соседа и впал в кому
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В "Прямом эфире" гости Андрея Малахова обсуждали трагическую историю, которая произошла в Северодвинске. Ваня Крапивин встал на защиту своей матери, когда на нее накинулся с ножом пьяный сосед. Мальчику он нанес три удара гантелей по голове. После этого Ваня впал в кому.

Кроме того, у мальчика нет лба, вдавлен глаз, разрушена часть мозга. О нем теперь заботятся старший брат, тетя и жители Северодвинска. А вот матери храбрый сын не нужен: она ни разу не навестила его в больнице.

В студии программы рассказали о том, что в четырехкомнатной квартире, куда поселили мать Вани с детьми по программе переселения из ветхого жилья, жили уголовники. Причем, об этом знали и в управлении муниципального жилья, тем более что женщина несколько раз обращалась с просьбой разрешить им переехать.

В тот майский день, когда произошла трагедия, мать Вани была в сильном алкогольном опьянении. Она получила 27 ножевых ранений и один удар гантелей по голове.

Сама она абсолютно ничего не помнит, а о подвиге сына ей рассказали в больнице.

Суд над соседом Крапивиных уже состоялся: Романа Пронина признали виновным и приговорив к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Мать же Вани лишили родительских прав, а его временным опекуном назначили Илью Крапивина.

Сейчас Ваня Крапивин лежит в больнице Санкт-Петербурга. Его состояние оценивают как стабильное и готовят к операции по восстановлению костей черепа.

Вместе с мальчиком в Петербург переехал и его старший брат Илья с супругой Анастасией. Год назад Илья служил в армии и о случившемся узнал от психолога.

Домой его не отпустили, так что молодому человеку пришлось досрочно уволиться. Есть в семье и третий – младший брат. Он сейчас находится в детском доме.

Сама Наталья Крапивина пришла в студию "Прямого эфира", чтобы попросить прощения. Она признает, что у нее есть проблемы с алкоголем и говорит, что готова лечиться. Однако гости программы спорят: можно ли доверять такой матери воспитание детей? Судя по всему, женщина она безвольная, и нет гарантии, что аналогичная трагедия не повторится.

В частности, так считает главный врач больницы №71 Александр Мясников. По его словам, даже если Наталья будет ухаживать за Ваней, она забудет его покормить, не почистит вовремя дренаж. "Ей нельзя доверять ничью жизнь", — считает известный врач.

А вот заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что ребенок своим смелым поступком дал сигнал матери изменить свою изуродованную жизнь.

О спорах в студии и как помочь пятнадцатилетнему герою, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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