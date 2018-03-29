Федор Смолов может оказаться в "Вест Хэме" до чемпионата мира

Футболист "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в ближайшее время может перейти в лондонский клуб "Вест Хэм". Ранее англичане хотели приобрести российского нападающего в зимнее трансферное окно на правах аренды. Однако руководство "быков" такой вариант не устроил.

По информации Sky Sports, сейчас "Вест Хэм" готов заплатить за переход Смолова в свой клуб от 10 до 13 миллионов фунтов (11,4-14,8 миллиона евро). При этом сам футболист хочет оказаться в лондонской команде еще до начала чемпионата мира в России.

В нынешнем сезоне Смолов провел за "Краснодар" 16 игр, в которых сумел отличиться 12 раз.