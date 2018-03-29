Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 марта 201819:00

Итальянская компания присвоила себе "танк Т-72"
Читайте нас в Telegram

Крупнейший российский производитель бронетехники "Уралвагонзавод" обратился в международную палату по патентным спорам. Дело в том, что в 2016 году итальянская компания De Agostini оформила права на словосочетание "Танк Т-72", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "УВЗ".

Разработчик и производитель хочет вернуть себе название боевой машины. Все-таки с 1973 года из цехов уральского предприятия вышли более 30 тысяч Т-72, они служат в 21 армии мира. И имя уже легендарного танка неотделимо от "Уралвагонзавода".

De Agostini – это итальянская компания, которая выпускает научно-познавательные журналы и коллекционные модели. Тематика самая разная: от минералов до современной авиации. Одно из изданий так и называется – "Танк Т-72".

Сейчас

20:08

Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов

18:39

Суд оставил Савченко под стражей

17:49

Песков объяснил, почему Путин не вышел к митингующим

17:28

Юлия Скрипаль быстро идет на поправку

17:26

Песков сравнил Слуцкого с Вайнштейном

17:12

ФСБ требует ключи с мессенджеров спустя 10 дней после запроса

16:52

На полигоне "Ядрово" началась перекачка фильтрата

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Юлия Скрипаль быстро идет на поправку

Юлия Скрипаль быстро идет на поправку

2 часа назад
Почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

Почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове

2 часа назад
ФСБ требует ключи с мессенджеров спустя 10 дней после запроса

ФСБ требует ключи с мессенджеров спустя 10 дней после запроса

2 часа назад
На полигоне "Ядрово" началась перекачка фильтрата

На полигоне "Ядрово" началась перекачка фильтрата

3 часа назад
Без могилы: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным

Без могилы: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным

2 часа назад
Украина не намерена выдавать России блогера-провокатора Вольнова

Украина не намерена выдавать России блогера-провокатора Вольнова

3 часа назад
Кредитование: 10 добросовестных регионов России

Кредитование: 10 добросовестных регионов России

7 часов назад
От рокера до батюшки: Иван Охлобыстин пришел к вере через воровство

От рокера до батюшки: Иван Охлобыстин пришел к вере через воровство

5 часов назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Олег Анофриев хотел быть похороненным недалеко от своего дома в Подмосковье

Олег Анофриев хотел быть похороненным недалеко от своего дома в Подмосковье

7 часов назад
Ресторатор разделал и съел ногу оленя на глазах у протестующих веганов

Ресторатор разделал и съел ногу оленя на глазах у протестующих веганов

1 час назад
Мать отказалась от сына, который спас ее от пьяного соседа и впал в кому

Мать отказалась от сына, который спас ее от пьяного соседа и впал в кому

1 час назад
Волочкова обвинила бывшего водителя в воровстве и попытке отравления

Волочкова обвинила бывшего водителя в воровстве и попытке отравления

2 часа назад
Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

2 часа назад
В России заработали новые правила автострахования

В России заработали новые правила автострахования

2 часа назад
Новое приложение шпионит за активностью пользователей в WhatsApp

Новое приложение шпионит за активностью пользователей в WhatsApp

2 часа назад
Члены "Христианского государства" получили по 2 года за поджоги машин

Члены "Христианского государства" получили по 2 года за поджоги машин

3 часа назад
Как нас видят машины: нейросеть нарисовала портреты обнаженных людей

Как нас видят машины: нейросеть нарисовала портреты обнаженных людей

3 часа назад
В подмосковном ТЦ "Мега" закрыли три пожароопасных кинозала

В подмосковном ТЦ "Мега" закрыли три пожароопасных кинозала

3 часа назад
СК начал проверку инцидента со школьным автобусом в Германии

СК начал проверку инцидента со школьным автобусом в Германии

3 часа назад
Самолет авиакомпании "Россия" переехал ногу работнику лондонского аэропорта

Самолет авиакомпании "Россия" переехал ногу работнику лондонского аэропорта

3 часа назад
Болельщики проведут первые таймы матчей очередного тура РФПЛ в тишине

Болельщики проведут первые таймы матчей очередного тура РФПЛ в тишине

3 часа назад
Трамп показал фотографии стены на границе с Мексикой

Трамп показал фотографии стены на границе с Мексикой

4 часа назад
Посол США: заморозка российских активов возможна

Посол США: заморозка российских активов возможна

4 часа назад
В десятках квартир выбило стекла после подрыва льда на Иртыше

В десятках квартир выбило стекла после подрыва льда на Иртыше

4 часа назад
Шакро Молодой получил 10 лет без двух месяцев

Шакро Молодой получил 10 лет без двух месяцев

5 часов назад
Исследователи заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом

Исследователи заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом

5 часов назад
Невольная борьба: США устранили российских конкурентов на Кубке мира

Невольная борьба: США устранили российских конкурентов на Кубке мира

5 часов назад
Ответные меры: что ждет консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке

Ответные меры: что ждет консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке

5 часов назад
Посольство РФ - Джонсону: в отличие от Британии, у Порфирия Петровича были доказательства

Посольство РФ - Джонсону: в отличие от Британии, у Порфирия Петровича были доказательства

5 часов назад
Власти Риги пожертвуют 50 тысяч евро семьям погибших в Кемерове

Власти Риги пожертвуют 50 тысяч евро семьям погибших в Кемерове

5 часов назад
Назван самый лучший автомобиль 2018 года

Назван самый лучший автомобиль 2018 года

5 часов назад
Новый патрон и тепловая маскировка. Разработчик рассказал об особенностях экипировки "солдата будущего"

Новый патрон и тепловая маскировка. Разработчик рассказал об особенностях экипировки "солдата будущего"

5 часов назад
Письма и секретные документы: обнародован личный архив маршала Малиновского

Письма и секретные документы: обнародован личный архив маршала Малиновского

5 часов назад
СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми

СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми

6 часов назад
Лукашенко назвал сало "главным белорусским допингом"

Лукашенко назвал сало "главным белорусским допингом"

6 часов назад
В ходе лечения рака у человека обнаружен неизвестный орган

В ходе лечения рака у человека обнаружен неизвестный орган

6 часов назад
Сбросили буи: российские противолодочные самолеты долетели до Средиземного моря

Сбросили буи: российские противолодочные самолеты долетели до Средиземного моря

6 часов назад
Обновленный Hyundai Tucson доберется до России

Обновленный Hyundai Tucson доберется до России

6 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 29 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 29 марта 2018 года

7 часов назад
1 158
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

8 часов назад
"Удаляет все пятна" - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

"Удаляет все пятна" - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

9 часов назад
Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

10 часов назад
Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

10 часов назад
Где отдохнуть этой весной: 10 направлений Европы

Где отдохнуть этой весной: 10 направлений Европы

10 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21