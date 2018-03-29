Шойгу: военные предотвратили теракт против беженцев в Сирии

Российские военные пресекли попытку самоподрыва смертников в автобусах с беженцами в сирийской Восточной Гуте.

Как передает ТАСС, об этом на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, разведка своевременно получила информацию о террористах-смертниках, которые собирались сесть в автобусы вместе с гражданским населением, в результате их попытки были пресечены. По информации главы российского военного ведомства, 26 марта российские военные изъяли 7 поясов смертников, 27 марта — 32, 28-го — 9.

В ответ де Мистура сообщил о том, что ООН направляет 17 специалистов в Дамаск — для организации водоснабжения и просит Россию обеспечить им безопасный доступ в город.