Боевик Басаева получил срок за атаку на Дагестан

7 лет колонии за нападение на военнослужащих в Дагестане получил участник басаевской банды житель Ставропольского края Рустам Исмаилов. На него суд также наложил денежный штраф. В августе 1999 года вместе с боевиками банд Шамиля Басаева и Хаттаба он напал на Ботлихский район Дагестана.

Во время нападения были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшими были признаны 72 военнослужащих или их близких родственника, напоминает "Интерфакс". Были проведены 72 экспертизы.

В федеральный и международный розыск были объявлены 28 человек. С 1999 по 2017 годы более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы — от 3 до 15 лет. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева и Хаттаба, прекращено в связи с их смертью.

Рустам Исмаилов вступил в банду Басаева в середине июля 1999 года. Ему вынесен приговор по части 2 статьи 209 и статье 317 Уголовного кодекса России ("Бандитизм", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").