Юрий Семин не собирается мирить Черчесова и Денисова

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию, которая сложилась между наставником национальной команды Станиславом Черчесовым и полузащитником Игорем Денисовым. Напомним, что из-за конфликта с тренером футболист "железнодорожников" не вызывается в сборную.

"Денисов — это профессионал, который вовремя приходит на тренировки, очень хорошо работает, очень хорошо играет, благодаря ему во многом команда идет на первом месте, у меня как у тренера нет с ним никаких проблем", — цитирует Семина РИА Новости.

Также он отметил, что в дела сборной он вмешиваться не собирается. "Что касается сборной, есть главный тренер, я не имею права вмешиваться в его работу и давать ему советы", — заявил футбольный специалист. На вопрос, не хочет ли он помирить Черчесова и Денисова, Семин ответил отрицательно.