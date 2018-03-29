Песков: "кремлевский пул" больше не нужен

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время ток-шоу факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики сообщил, что многочисленный "кремлевский пул" журналистов, освещающих деятельность главы государства, перестал быть актуальным.

"Больше не нужно, чтобы ездило там пять газет, три телеканала, три информационных агентства, чтобы они все время были с президентом. Это совершенно не нужно, — цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости. — Настолько увеличилась скорость распространения информации".

В настоящее время в "кремлевский пул" входят представители порядка 30 СМИ.