Сергей Лавров: Восточная Гута практически полностью очищена от террористов

Порядка 90 процентов территории Восточной Гуты взяты под контроль сирийскими правительственными войсками. Об этом сообщил глава МИД России Сергей на совместной пресс-конференции со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

Пресс-конференцию транслировали телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По словам министра, Восточная Гута практически полностью очищена от террористов — большая часть боевиков эвакуирована, идет восстановление мирной жизни.

Лавров выразил надежду, что ООН нарастит свое участие в содействии сирийцам, пострадавшим от произвола террористов.