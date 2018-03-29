Кемеровская трагедия: новые подробности от Следкома и очевидцев

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Пожар в кемеровском ТЦ 1 час назад
Кемеровская трагедия: новые подробности от Следкома и очевидцевЧитайте нас в Telegram
В Кемеровской области, Красноярском крае и Томске похоронили погибших при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня". Жертвами трагедии стали не только кемеровчане, но и те, кто приехал в город из других регионов. Сегодня же Следственный комитет сообщил, что три человека, после пожара числившиеся пропавшими без вести, найдены живыми. Тем временем, становятся известны все новые подробности воскресных событий в торговом центре. О них сообщают и МЧС, и Следственный комитет, и непосредственные очевидцы трагедии.
Третий День траура в Кемерове: люди продолжают нести цветы, игрушки, бесконечные скорбь и слезы. Торговый центр "Зимняя вишня" внутри сегодня — полторы тысячи квадратных метров пепла и обгоревших конструкций. От детских аттракционов остались только остовы. Место, где находился контактный зоопарк. То, что осталось от системы вентиляции. Коридор киноцентра, где находились выходы из 1-го, 2-го и 3-го кинозалов. В одном из них сидела Олеся Тихонова. В ее руках — билеты на тот самый сеанс.
"Буквально в момент я поднимаю глаза, чтобы посмотреть, что будет дальше на экране, заходит девушка и что-то говорит про пожар, — вспоминает Олеся. — Мы сначала ничего не поняли, но в этот же момент забежал мужчина, и начал кричать: "Выбегайте, начался пожар, собирайтесь, уходите". Черный дым, кричат люди, мы спустились на первый этаж — там дверь была одна, в которой много створок, но открыта только одна. Все ломились в эту створку".
В соседнем зале шел детский мультфильм: в креслах — в основном, дети, многие без родителей. Один из вопросов, остававшихся пока без ответа, — была ли дверь в кинотеатр закрыта снаружи. Сегодня группе родных и близких погибших, которые пытаются разобраться в произошедшем, показали кадры с камер видеонаблюдения.
"Нам предоставили записи с камер с самого прохода в залы кинотеатра, на которых видно, что двери были не заперты, — подтверждает Игорь Востриков, потерявший на этом пожаре всю семью. – Люди, действительно, все выбегали, и остались только наши. Там был детский мультик, сидели дети. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щель и дожидаться спасателей, которые, как известно, не прибыли. Он, кстати, сам вылез, и его спасли".
Во всеобщем хаосе эту женщину с ребенком направили в сторону якобы аварийного выхода. "Мужчина сказал, что там выход. Но дверь оказалась закрытой, — вспоминает посетительница ТЦ. — Все ее начали дергать, пытались открыть, стучали. Потом, когда поняли что не открыть, начался крик. Мы просто развернулись и пошли туда, куда нам не разрешили. И в итоге вышли. А люди у аварийного выхода остались, за нами никто не пошел. Потом в интернете написали, что около аварийного выхода на третьем этаже погибли 15 человек. Возможно, это были они".
Спустя три дня в больницах Кемерова по-прежнему находятся пострадавшие, но врачи говорят, их состояние улучшается. Десятерых уже выписали. 11-летний Сережа Москаленко, который выпал из окна четвертого этажа, до недавнего времени находился в реанимации. Сегодня его перевели из реанимации в простую палату. Известно, что выйдя из комы, мальчик расплакался. Сейчас он находится в палате вместе со своей бабушкой и пока еще не знает, что мама, папа и маленькая сестренка в тот день не выжили. Бабушке вдвойне тяжелее: и внутри с горем справляться, и внуку вида не подавать.
"У него пока постельный режим, но это не ограничивает его двигательные возможности – он может присесть к подушке, — рассказывает заведующая хирургическим отделением №2 областной детской клинической больницы Кемерова Евгения Полуконова. — Немножко погодя он будет ходить. Пока он разговаривает только со своей бабушкой. С учетом состояния мы привлекаем психологов".
Бабушка Сережи надеется только на лучшее. В больницу сегодня приехал и вице-губернатор Сергей Цивилев. "Он сам старается дышать, как доктор сказал. Он у нас — послушный ребенок", — отмечает бабушка Сережи.
"Сереженьку будем сопровождать полностью — до момента, пока он не встанет на свои ножки и не побежит, как раньше, — обещает вице-губернатор. — И мы будем помогать, чтобы он получил достойное образование, чтобы он потом смог встать на ножки не только физически, а еще мог бы встать на ножки как человек. Это наша обязанность вам помочь. Вы даже не думайте! Вы не должны обращаться и не должны идти с протянутой рукой. Это мы должны идти к вам и помогать".
Сегодня стало известно, что три человека, которые числились с понедельника без вести пропавшими, нашлись. "В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых, — сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко. — Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек".
По некоторой информации, за пять дней до трагедии торговый центр "Зимняя вишня" разместил в интернете вакансию: инженер по охране труда и пожарной безопасности. Зарплата предлагалась от 6 до 8 тысяч рублей. Единственное требование — высшее или среднее специальное образование. Сотрудник, который на тот момент отвечал за пожарную систему в торговом центре, имел образование повара-кондитера. Об этом стало известно на суде.
Это лишь один из вопросов, в которых пытается разобраться не только следствие, но и группа местных жителей, объединившихся в инициативную группу. Ответа на то, что стало причиной возгорания, по-прежнему нет. Следствие продолжается. Все ждут результатов многочисленных экспертиз.
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