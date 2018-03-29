В Минэнерго РФ рассказали о росте инвестиций в отрасль

В ближайшие два-три года Минэнерго намерено заместить до 80% импортных технологий в российском топливно-энергетическом комплексе. Как сообщил Владимиру Путину глава ведомства Александр Новак, необходимые разработки уже начинают внедрять. У отрасли есть и другие достижения — в том числе рост инвестиций.

Сюда теперь приезжают просто для того, чтобы увидеть эту красоту. Первая в России ветровая станция в Ульяновской области уже вырабатывает электричество. Мощность — 35 мегаватт, но в планах новые станции — в 10 раз мощнее.

А это уже Новочебоксарск, где запущен новый завод по производству солнечных панелей. Его продукцию очень ждут — ведь в России будет строиться и сеть солнечных станций. Первая уже работает на Алтае. Российская энергетика — она и такая тоже. А крупнейшие нефтегазовые компании тоже масштабно внедряют новые технологии, рассказал сегодня министр энергетики президенту.

"Оцифровываются нефтеперерабатывающие заводы, на сегодняшний день мы это видим. Первая цифровая подстанция уже была введена в эксплуатацию в Красноярском крае, в городе Красноярске. И она позволила снизить затраты примерно на 30% по отношению к обычным подстанциям", — рассказал Александр Новак, министр энергетики РФ.

В Ханты-Мансийском округе его называют "умным месторождением" — как лучше и выгоднее добывать нефть, решает искусственный интеллект.

Насколько нефтегазовая сфера технологична — ярко демонстрирует процесс укладки труб на дно Черного моря для газопровода "Турецкий поток", который начался в мае прошлого года и уже уложена почти тысяча километров.

Продолжается модернизация перерабатывающих заводов. Общая глубина переработки повысилась уже до 81,3%.

"Там по некоторым компаниям есть ещё над чем работать. Нужно на это обратить внимание", — поставил задачу президент РФ.

Безусловно, особая страница для российской энергетики — запуск первой очереди завода "Ямал-СПГ" — консорциум с китайскими, французскими партнерами. На Ямале фактически возведен новый город. И хотя развитию российской энергетики многие страны, не скрывая, пытаются мешать, итоги прошлого года впечатляют.

"Несмотря на сложные внешние вызовы, незаконные санкции, общий объём инвестиций составил 3,5 триллиона рублей во все отрасли топливно-энергетического комплекса, что почти на 10% больше, чем в предыдущие годы", — сообщил Новак.

Еще одна важная новость, по его словам — процесс подключения к электросетям для малого и среднего бизнеса значительно упрощен. Наводят порядок и в сфере сбора платежей.

"Мы говорили о поставщиках и о денежных потоках, которые там фигурируют. Говорили о необходимости принятия соответствующих решений, которые бы упорядочили этот процесс. По вашему поручению уже введено в эксплуатацию 200 расчётно-кассовых центров и обеспечивается банковское сопровождение", — рассказал министр.

"Как на практике это функционирует — работает это?" – спросил Путин.

"Конечно, Владимир Владимирович. То есть, взаиморасчёты идут, и средства контролируются, все финансовые показатели отслеживаются, происходит полный мониторинг", — ответил Новак.

Помимо этого, в течение года все компании, поставляющие энергию, будут обязаны пройти процедуру лицензирования.