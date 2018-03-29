Дочь Скрипаля пришла в сознание: у Лондона новая версия отравления, но снова без фактов

Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить. Следственный комитет России направил запрос в Лондон с просьбой предоставить копии расследования дела об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Юлия Скрипаль — гражданка России. И уголовное дело о покушении на нее было открыто в России еще несколько недель назад. Пока ответа не последовало. Зато Скотланд-Ярд обнародовал данные, которые не только не пролили свет на это дело, а запутали всех окончательно.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия стремительно идет на поправку. Наверное, это первые позитивные новости из английского Солсбери. До сих пор сообщалось, что бывший двойной агент и его дочь — на грани жизни и смерти, и что отравление такой силы может привести их к серьезной инвалидности на всю оставшуюся жизнь. Состояние Сергея Скрипаля врачи пока оценивают как критическое, но стабильное.

Британское правительство, несмотря на отсутствие доказательств, по-прежнему утверждает, что бывшего полковника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. При этом никаких доказательств у Лондона нет, расследование грозит затянуться на месяцы.

Теперь Скотланд-Ярд предполагает, что неизвестные отравители распылили яд на входной двери дома бывшего полковника. На съемках с вертолета видно, что вход в дом Скрипаля сейчас заколочен фанерой. Раньше эта опасная дверь с подковкой на счастье почему-то никого не беспокоила, рядом с ней дежурили обычные полицейские и, судя по всему, ничем не отравились.

Полиция уже находила следы отравы в ресторане, где обедали Скрипаль и его дочь, одетые в скафандры криминалисты изучали кладбище вокруг могил его жены и сына, облаченные в костюмы химзащиты военные эвакуировали автомобиль Скрипаля и карету скорой помощи, на которой его доставили в больницу.

Не исключено, что и версия с дверью в итоге может рассыпаться. К тому же до сих пор нет ответа на вопрос, что это было за боевое отравляющее вещество, после соприкосновения с которым пострадавшие несколько часов не чувствовали признаков отравления.

"Это явно не нервно-паралитический газ, — констатирует военный эксперт, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. – Это, видимо, другое вещество. То есть, если, конечно, Скрипали не были в противогазе, тогда он, допустим, взявшись за ручку, и яд подействовал на кожу. Поэтому тут версии две. Либо это фальсификация доказательств, когда кто-то ходил, как в деле с Литвиненко, и просто оставлял следы по всему их маршруту, либо это другое вещество".

Вопросов много. Непонятно, кто заходил на страницу Юлии Скрипаль в социальной сети "ВКонтакте" 7 марта, то есть спустя три дня после того, как было заявлено, что она находится в коме.

И почему британские власти в нарушение своих международных обязательств до сих пор не предоставили российскому консульству доступа к пострадавшей на территории Великобритании гражданке России.

Российский Следственный комитет через Генпрокуратуру официально обратился к Лондону с предложением о сотрудничестве и требованием ознакомить с материалами расследования.

Но вместо разбирательства по существу, в Лондоне выдумывают новые формы для обвинений в адрес России.

"Все происходящее – это, скорее, как начало "Преступления и наказания". Вы читали "Преступление и наказание", мой лорд-мэр? Лорд-мэр в данный момент проявляет свою мудрость. Мы все уверены на счет виновного. Однако вопрос весь в том: признается ли виновный или его поймают?" – задал обвинительный вопрос министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Британскому министру, естественно, тут же ответили в Москве.

"В отличие от вас, мы Достоевского действительно читали, — обратилась к Борису Джонсону официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Мы его любим и знаем. Так вот цитата Федора Михайловича. Я понимаю, что сейчас для многих будет шок, но вы держитесь! "Из ста кроликов никогда не составится лошадь. Из ста подозрений никогда не составится доказательство. Ведь вот как одна английская пословица говорит: да ведь это только благоразумие, а со страстями, со страстями-то попробуйте справиться. Потому и следователь – человек".

На Лондон уже пожаловались в Вене. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что Великобритания оказывала давление на австрийцы с тем, чтобы они приняли меры в отношении России из-за дела Скрипаля. Но Австрия отказалась от вмешательства в конфликт.

В том числе и потому, что Лондон до сих пор не представил фактов, которые свидетельствуют о том, что к отправлению в Солсбери причастна Россия.