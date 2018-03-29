Глава МИД России: Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит странам, выславшим российских дипломатов. Из России будет выслано такое же количество работников дипломатических миссий.

Ситуацию вокруг дела Скрипаля Лавров назвал "глумлением над международным правом", а также сообщил, что Россия созывает 2 апреля внеочередную сессию ОЗХО. "Если западные партнеры уйдут от честного разговора в ОЗХО, это будет подтверждением того, что дело Скрипалей — провокация", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, посол США в России Джон Хантсман приглашен в МИД, где ему сообщат об ответных мерах в отношении американских дипломатов. В частности, Москва вышлет аналогичное число работников дипмиссий и закроет американское консульство в Петербурге.

Лавров подчеркнул, что Россия хочет не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые предпринимаются под давлением США и Великобритании, а установить истину в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.