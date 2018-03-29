Узбекистан купил более 10 российских ударных вертолетов

Контракт на поставку более 10 российских ударных вертолетов Ми-35 Узбекистану подписан. Об этом на выставке ArmHiTec рассказал заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжин, пишет агентство ТАСС.

Ударный вертолет Ми-35 создан на основе транспортно-боевого Ми-24. Правда, машину основательно переработали. Например, на нее установили новые более мощные двигатели ВК-2500, а также лопасти несущего винта из современных композитных материалов. Они прочные и неприхотливые.

Благодаря этим улучшениям вертолет разгонятся до 300 километров в час. Способен пролететь на одной заправке до 550 километров и взять на борт более 2 тонн оружия. Это 4 блока неуправляемых 80-миллиметровых снарядов или 2 блока 122-миллиметровых ракет С-13. Кроме того, Ми-35 может использовать и управляемые ракеты – противотанковые комплексы "Штурм" и "Атака". Встроенное вооружение вертолета – 23-миллиметровая двуствольная пушечная установка НППУ-23.

Серьезно обновилась и электроника Ми-35. Он получил обзорно-прицельную систему со встроенными тепловизором и лазерным дальномером. Этот комплекс позволяет вертолету вылетать на боевые задания в любое время дня и ночи.