Российские регионы погружаются в половодье

Российские регионы погружаются в половодьеЧитайте нас в Telegram
Алтай, Тыва, Хакасия и Южный Урал — на российские регионы обрушилась талая вода. В Алтайском крае — режим чрезвычайной ситуации. Под водой — целые районы. В Тыве восстанавливают местную дамбу, которая не выдержала напора. Для борьбы с паводками мобилизуют дополнительные силы спасателей и военных, на реках взрывают лед.
Бурлящими потоками воды от внешнего мира в Алтайском крае оказались отрезаны сразу несколько населенных пунктов. Всего два часа и улицы села Зеленый Дол оказались в воде. Два человека погибли. На реках Челябинской области слышны взрывы. Толщина льда здесь — 70 сантиметров. Саперы Центрального военного округа ежедневно закладывают десятки мощных зарядов, чтобы не допустить ледового затора и обезопасить город.
"Это даже больше, не сложная работа, а больше творческая, потому что надо рассчитывать заряды, так как работа в населенном пункте, — рассказывает командир инженерно-штурмового взвода Павел Уваров. — Проводили неоднократно пробные заряды. Зарядов будет много".
Тыва: спасатели восстанавливают дамбу, поврежденную талыми водами. В воде оказались 250 домов. Сейчас вода отступает, и число подтопленных жилищ уменьшилось вдвое. Люди начинают возвращаться домой.
"Ежедневно проводятся подворовые обходы силами сотрудников противопожарной службы, проводятся работы по откачке воды из пониженных участков местности и придомовых территорий", — сообщает заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Тыва Константин Банников.
Лена — крупнейшая река Средней Сибири. В переводе с якутского — Большая река — и она только начинает освобождаться ото льда. Во время облета спасатели проводят мониторинг ситуации на водоеме, выход которого из берегов уже не один раз заставлял людей покинуть свои жилища.
Где-то уже проводят так называемые распиловку и чернение, чтобы избежать больших заторов. По всему региону закрывают ледовые переправы, пользоваться которыми становится опасно.
Здесь же в Качугском районе Иркутской области проводят учения и на случай возможных лесных пожаров. Установившаяся теплая весенняя погода приближает пожароопасный сезон. Для тысяч сотрудников лесной охраны, спасателей, полицейских и добровольцев сегодня важно отработать свои действия, если стихия, например, вплотную подойдет к границам населенного пункта.
В масштабных учениях принимает участие и авиационная техника. Прямо сейчас можно увидеть, как экипаж вертолета Ми-8 проводит высадку десантников, которые будут тушить пожар. Если в прошлом году в это время в регионе уже действовал особый противопожарный режим, то в этом рекордное количество осадков, выпавших зимой, пока спасает от возможных возгораний.
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