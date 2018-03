Рекорд Шведа не спас "Химки" от поражения в Евролиге

В баскетбольной Евролиге стартовал предпоследний 29-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" на своем паркете играли с турецким клубом "Фенербахче" и уступили со счетом 64:73. Однако это не помешало защитнику российской команды Алексею Шведу установить новый рекорд турнира.

Шведу удалось побить рекорд Евролиги по количеству очков, набранных в одном сезоне. Российский разыгрывающий побил достижение защитника Кита Лэнгфорда, которому в составе казанского УНИКСа в прошлом сезоне удалось набрать 609 очков. Сейчас на счету Шведа стало 628 баллов за результативность. Он же с 19 очками стал самым результативным игроком встречи с "Фенербахче".

