Кудрин: пенсионный возраст в России будет увеличен в течение 10-16 лет

Ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" расспросили Алексея Кудрина, которому в свое время было присвоено почетное звание "Лучший министр финансов планеты", почему практически при нулевой инфляции, люди не чувствуют улучшений в экономике.

"До этого года темп роста ВВП в России был на недостаточном уровне — около 1,5% против 3,5 % принятых мировыми стандартами, — заметил Алексей Кудрин. — Только при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно".

Сегодняшний рост ВВП не говорит об ухудшении ситуации, считает он. "Это стагнация — не устраивающий Россию рост, — подчеркнул Кудрин. — Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития, и стать развитой страной в ближайшие 6 лет. Это очень сложная задача".

Для реализации этих планов потребуются сложные решения. Одно из таких — повышение пенсионного возраста до 78-80 лет. "Пенсионный возраст в России будет увеличен в течение 10-16 лет, — считает Алексей Кудрин. — Дело в том, что количество работающего населения ежегодно уменьшается на 0,5-1 миллиона человек, а количество пенсионеров растет. Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии".

Кудрин отметил, что мы должны стремиться к мировым стандартам размера пенсий на уровне 50-60% от своей зарплаты против 30%, начисляемых в среднем сегодня. "Только при таких условиях, при своевременном проведении необходимых реформ, пенсионеры будут жить достойно", — констатировал экс-министр.