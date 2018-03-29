Хачанов и Рублев вышли в финал турнира в Майами в парах

В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир, общий призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев, проигравшие в личном турнире, 29 марта смогли пробиться финал соревнований в парном разряде.

В полуфинале российские теннисисты уверенно обыграли американцев Стива Джонсона и Сэма Куэрри. Встреча продолжалась 45 минут и завершилась в двух сетах в пользу россиян — 6:3, 6:1.

Соперники Хачанова и Рублева по решающему матчу определятся по итогам другого полуфинала. Позже 29 марта в нем сыграют братья Боб и Майк Брайаны из США (4-й номер посева) и Бен Маклахлан/Ян-Леннард Штруфф (Япония/Германия).