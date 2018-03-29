ЦСКА обыграл СКА и повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге стартовала финальная серия плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В первой игре полуфинала Кубка Гагарина московский ЦСКА одержал победу на петербургским СКА. Встреча завершилась в первом овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

Команды показали яркую и отрытую игру со множеством опасных моментов. По ходу встречи преимущество переходило от одной команды к другой. Первыми отличились хоккеисты СКА, но затем санкт-петербургский клуб постоянно находился в роли отыгрывающегося.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (21-я минута), Андрей Кузьменко (26-я и 50-я), Александр Попов (29-я). Решающий гол на 7-й минуте овертайма забил Кузьменко, который в итоге оформил хет-трик. У хозяев отличились Павел Дацюк (7-я), Николай Прохоркин (26-я), Никита Гусев (33-я) и Сергей Плотников (51-я).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 31 марта также в Санкт-Петербурге