Russia Today прекращает работу в Вашингтоне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне.

Как передает "Интерфакс", об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, это случилось из-за того, что компания-провайдер, которая транслировала эфир Russia Today в Вашингтоне, убрала канал из сети вещания из-за статуса RT, как иностранного агента.

По данным телеканала "Россия 24", вещание Russia Today прекратится с 1 апреля.

7 января 2017 года ЦРУ США опубликовало доклад, в котором утверждается, что на выборы в США этого же года, в ходе которых Дональд Трамп одержал победу, оказали влияние "русские хакеры". В этом докладе были упомянуты телеканал RT и агентство Sputnik. В докладе они были названы "пропагандистской машиной"

28 сентября 2017 года министерство юстиции США обязало компанию T&R Productions LLC, которая занимается обслуживанием телеканала RT America в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в рамках закона "О регистрации иностранных агентов", обязывающего предоставлять информацию об источниках финансирования, составе руководства, копии всех печатных, электронных и видеоматериалов. Руководство телеканала посчитало требование ущемлением свободы слова.

9 октября министерство юстиции России направило американским "Голос Америки", "Радио Свобода" и его проектам в России письмо с предупреждением о возможном ограничении их деятельности, ссылаясь на федеральный закон "О средствах массовой информации", предусматривающий возможность ответных мер при ограничении деятельности российских СМИ за рубежом.

13 ноября 2017 года RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента. 25 ноября 2017 года в России в качестве ответной меры была принята поправка к закону о некоммерческих организациях, расширяющая действие закона на СМИ.

30 ноября 2017 года исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и телевидения Конгресса США лишил RT аккредитации на Капитолийском холме на основании признания канала в США иностранным агентом.