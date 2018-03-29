Администрация Волоколамска вводит в районе режим чрезвычайной ситуации

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил митингующим жителям, что в районе вводится режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС из-за неприятного запаха был введен на территории полигона "Ядрова". У администрации Волоколамского района 29 марта собрался новый митинг. Его трансляция ведется в Сети.

Решение о вводе ЧС принято после заседания руководителей Волоколамского района, сообщает "Интерфакс". Процедура введения ЧС начинается 30 марта. В этот день администрация направит комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Московской области уведомление о начале ввода режима чрезвычайной ситуации.

Ситуация в Волоколамском районе обострилась 21 марта после очередного выброса свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". 77 детей обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие.

В Волоколамск приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители встретили его снежками. Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

"Надо сейчас успокоиться и помочь Московской области провести реформу. Мы из-за того, что происходит, не можем провести реформу. Давайте сейчас сосредоточимся на строительстве новой отрасли, которой нет и никогда не было. Давайте это сделаем все вместе", — призвал создать отрасль по переработке отходов в Подмосковье министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Программа подмосковного строительства предполагает строительство 10 мусороперерабатывающих комплексов, четырех мусоросжигательных заводов и нескольких десятков пунктов сортировок отходов. Также предусматривается введение раздельного сбора мусора.

"У полигона "Ядрово" в рамках инвестпрограммы есть четкий план дегазации, сбора фильтрата, очистки фильтрата. Он был принят в прошлом году в декабре, был утвержден, и в рамках этого плана они действуют", — заверил Коган.

Систему очистки фильтрата на свалке "Ядрово" установят через 3,5 месяца. 29 марта на полигоне произошел очередной выброс газа. Запах сероводорода добрался и до Москвы.