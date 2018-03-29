Пожар на юге Москвы: один человек погиб, двое пострадали

В жилом доме на юге Москвы произошел сильный пожар. В результате погиб человек, еще двое пострадали, они в тяжелом состоянии. Трое человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, в 20:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Черноморский бульвар, дом 5, корпус 4. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли и приступили к тушению возгорания на втором этаже многоквартирного дома. Причины и обстоятельства пожара выясняются.