Под колесами двух электричек в Москве погибли мужчина и женщина

Две электрички насмерть сбили женщину и мужчину в Москве, следователи проводят проверку.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Мужчина 1988 года рождения погиб около 07.00 мск в районе станции "Перово" Курского направления Московской железной дороги при переходе путей. Его насмерть сбила электричка Черусти — Москва.

Около 10.00 мск в районе станции "Нижние котлы" Павелецкого направления электропоезд Ожерелье — Москва задавил женщину 1994 года рождения.

Сотрудники следственного управления устанавливают все обстоятельства трагедий, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.