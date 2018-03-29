Алексей Кудрин предложил не поднимать налоги шесть лет

"Для осуществления реформ необходимо иметь определенный золотовалютный резерв, и на сегодняшний день такой резерв есть. Мы сегодня менее зависимы от мира, когда имеем этот резерв", — заявил в программе "60 минут" экс-министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Он рассказал о грядущих изменениях в налоговой политике и новых социальных реформах. Первый вопрос о пенсионном возрасте. Он будет расти в течение 10-16 лет.

"Наша задача, чтобы продолжительность жизни увеличилась до 78-80 лет. Поэтому повышение возраста выхода на пенсию просто необходимо", — подчеркнул Кудрин.

Сейчас в правительстве идет активное обсуждение налоговой политики и предстоящих реформ. Центр стратегических разработок предложил в ближайшие шесть лет основные ставки налогов не повышать. Кудрин предложил оперативно решать ряд других вопросов: проблемы своевременной выплаты зарплаты, закупки современных технологий и ряд других.

Деньги на осуществление реформ можно взять с продажи нефти, считает Алексей Кудрин, а также от перераспределения средств внутри бюджета с одних направлений на другие — "больше тратить на образование, здравоохранение и дороги".

Для осуществления реформ необходимо довести наш экономический рост до 3%, считает Кудрин. Это, в свою очередь, возможно сделать за счет роста инвестиций в экономику, в новые технологии.

Однако без инвестиций от зарубежных партнеров трудно будет обойтись. А в связи с санкциями Запада против России эти инвестиции могут сократиться.

"Мы теряем от санкций больше, чем выигрываем. В некоторых отраслях выигрываем, в некоторых – теряем. Но в балансе мы все-таки больше теряем, — констатировал Алексей Кудрин. — Сегодня мир меняется технологиями. Когда ограничиваются инвестиции или обмен технологиями, нам сложнее, нам дороже создавать каждую единицу валового внутреннего продукта. Вот почему нельзя от этого отмахиваться. Но когда нас ограничивают и грозятся уменьшить инвестиции, бизнес этих стран тоже теряет".

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