У Соломоновых островов произошло сильное землетрясение

У побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 42,8 километрах к западу от столицы Хониары с населением около 56 тысяч жителей.

Как уточняет ТАСС, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами пока нет.

Соломоновы острова — государство в юго-западной части Тихого океана.