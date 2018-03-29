ВКС приняли управление космическим аппаратом Минобороны

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в оборонном ведомстве России.

Там подчеркнули, что со спутником, которому присвоен порядковый номер "Космос-2525", установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.