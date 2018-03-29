Экипажу сейнера "Норд", задержанного на Украине, разрешили доставить продукты

Власти Украины разрешили доставить продукты питания на борт рыболовецкого сейнера "Норд", который был задержан украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом в четверг, 29 марта, сообщил СМИ представитель владельца судна.

Как уточняется, доставка продуктов на борт сейнера будет организована в ночь на 30 марта. Экипаж практически голодал, продуктов оставалось менее чем на сутки, передает ТАСС.

Адвокатам, нанятым владельцами, разрешили подняться на борт сейнера. С членами экипажа были заключены договоры на оказание юридических услуг.

Украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года. Произошло это в Азовском море. На борту "Норда" находятся десять членов экипажа, все они являются гражданами Российской Федерации. Сейнер, зарегистрированный в Крыму, принадлежит керченскому рыбколхозу имени Первого мая. В настоящее время судно находится в городе Бердянск, на Азовском побережье в Запорожской области. В процессе осмотра судна были обнаружены трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов.

По информации собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж по статье 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что грозит штрафом или административным арестом на срок до 15 суток. Капитану инкриминирует статью 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что влечет лишение свободы на срок до трех лет и конфискацию транспортного средства.

28 марта Управление ФСБ по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины за угон рыболовецкого сейнера по статье 211 УК РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава").