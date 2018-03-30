Евролига. Определились все участники плей-офф

В баскетбольной Евролиге 29 марта определились все участники плей-офф. Последней в 1/4 финала турнира вышла испанская "Баскония", которая в матче предпоследнего 29-го тура предварительного этапа победила израильский "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 83:72.

Ранее в плей-офф Евролиги досрочно вышли российские ЦСКА и "Химки", греческие "Олимпиакос" и "Панатинаикос", турецкий "Фенербахче", испанский "Реал" и литовский "Жальгирис".