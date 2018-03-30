Франция направит войска в сирийский Манбидж для помощи курдам

Власти Франции приняли решение об отправке войск в помощь курдскому ополчению в сирийском Манбидже. Такие данные сообщает издание Le Parisien, ссылаясь на представителя делегации "Сирийских демократических сил" (SDF) в Париже.

В четверг, 29 марта, делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости. Представитель делегации отметил, что глава Пятой республики планирует в самое ближайшее время направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не уточняется. Операция будет проходить в координации с военными Соединенных Штатов Америки.

Власти Франции поручили послу страны в Анкаре сообщить о данном решении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА Новости.

Ранее Совет национальной безопасности Турецкой Республики потребовал немедленного вывода сил самообороны курдов из Манбиджа. Анкара заявила, что в случае невыполнения этого требования в регионе может быть проведена военная операция, подобная проведенным в других районах на севере Сирии.