После землетрясения в Папуа - Новой Гвинее объявлена угроза возникновения цунами

Подземный толчок магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Папуа – Новой Гвинеи. Такие данные сообщили представители Геологической службы США.

Как уточняется, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 156 километрах к юго-западу от города Кокопо, в котором проживают более 20 тысяч человек.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США сообщил о возможности возникновения волн, которые на один метр превышают уровень прилива, в отдельных районах Папуа – Новой Гвинеи.

На Соломоновых островах также ожидается цунами, информирует РИА Новости.