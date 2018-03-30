Месси может пропустить два матча "Барселоны" из-за травмы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит гостевой матч 30-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который пройдёт 31 марта. Кроме того, под вопросом участие форварда в первом домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ромой", который пройдет 4 апреля.

В четверг, 29 марта, Месси провел только часть утреннего тренировочного занятия команды, сообщает Чемпионат.com. Отмечается, что у Месси проблемы с приводящими мышцами правого бедра, в связи с чем почти наверняка он не поможет каталонцам в предстоящем матче.