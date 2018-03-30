В Генконсульстве РФ в Хьюстоне возникли очереди после закрытия димписсии в Сиэлте

Генеральное консульство Российской Федерации в Хьюстоне (США) перегружено после закрытия дипломатического представительства в Сиэтле. Об этом СМИ сообщил российский генконсул Александр Писарев.

Ранее власти Соединенных Штатов Америки в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генеральное консульство России в Сиэтле.

Писарев рассказал, что с 28 марта на генконсульство обрушился буквально шквал звонков с просьбой о записи из консульского округа Сиэтл. Как подчеркнул дипломат, в сложившейся ситуации сотрудники консульства будут записывать всех обратившихся. В связи с этим в дипломатической миссии может образоваться очередь, передает РИА Новости.

Генконсул объяснил, что уменьшение очереди будет возможно только после принятия кадровых решений и новой нарезки консульских округов.

Власти США объяснили закрытие консульства в Сиэтле не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к заводу Boeing и к одной из баз подводных лодок.

В Солсбери 4 марта текущего года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. Кремль категорически отрицает данные обвинения.