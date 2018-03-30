На Камчатке главврач больницы присвоила себе 1 миллион рублей зарплаты

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело против бывшего главного врача участковой больницы поселка Козыревск (Усть-Камчатский район), которая незаконно повышала себе должностной оклад. Такую информацию СМИ сообщили представители Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Как уточняется, дело возбуждено по ч. 3 ст. 106 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения").

По данным следствия, в период с марта 2013 года по сентябрь 2014 года главврач участковой больницы без согласования с Минздравом Камчатского края неоднократно повышала себе должностной оклад. Он может быть увеличен только региональным Министерством здравоохранения, напоминает агентство "Интерфакс". Подозреваемая получала завышенную зарплату, похитив таким образом порядка 1 миллиона рублей.