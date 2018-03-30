Хачанов и Рублев в финале турнира в Майами сыграют с братьями Брайанами

30 марта 201802:52
Хачанов и Рублев в финале турнира в Майами сыграют с братьями БрайанамиЧитайте нас в Telegram
В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир, общий призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали своих соперников по финалу соревнований в парном разряде.
В решающем матче россияне сыграют с американцами Бобом и Майком Брайанами, которые в своем полуфинале были сильнее японца Бена Маклаклана и немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:5, 6:4.
Братья Брайан являются одной из самых титулованных теннисных пар. На их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 — на турнирах ATP.
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