Хачанов и Рублев в финале турнира в Майами сыграют с братьями Брайанами

В американском Майами продолжается крупный теннисный турнир, общий призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали своих соперников по финалу соревнований в парном разряде.

В решающем матче россияне сыграют с американцами Бобом и Майком Брайанами, которые в своем полуфинале были сильнее японца Бена Маклаклана и немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:5, 6:4.

Братья Брайан являются одной из самых титулованных теннисных пар. На их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 — на турнирах ATP.