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30 марта 201803:18

На космодроме Плесецк прошли новые испытания баллистической ракеты
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На космодроме Плесецк прошли вторые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса "Сармат", к ходе которых подтвердились характеристики ракеты при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета. Такие данные сообщила в пятницу, 30 марта, газета "Красная звезда" – официальный печатный орган Министерства обороны России.

РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые были заложены при создании ракетного комплекса, оснащенного данной ракетой, напоминает РИА Новости.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в процессе очередного испытания МБР будут отработаны выход из шахты и запуск маршевого двигателя.

Основная цель проводимых испытаний – отработка минометного старта ракеты, а также начального ее движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя.

В ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач, рассказал Каракаев. По словам командующего, испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, агрегатам и системам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и пуска ракеты.

1 марта президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию сообщил, что Министерство обороны России совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с МБР, получившей название "Сармат".

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