Падение воздушного шара в Австралии: девять человек ранены

На юго-востоке Австралии девять человек получили травмы в результате падения воздушного шара, которое произошло утром 30 марта в районе долины Хантер (штат Новый Южный Уэльс). О происшествии сообщил телеканал ABC, ссылаясь на врачей.

Как уточняется, всех пострадавших госпитализировали с переломами и травмами позвоночника.

За текущий год это уже вторая авария на счету компании Balloon Safaris, чей воздушный шар упал 23 марта, передает ТАСС. В январе 2018 года один из четырех воздушных шаров фирмы совершил жесткую посадку также в районе долины Хантер, четверо пострадавших были госпитализированы.