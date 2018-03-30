В штате Мехико автобус врезался в жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

В четверг, 29 марта, два человека погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием автобуса и девяти автомобилей, произошедшей в штате Мехико. О происшествии сообщило издание El Universal.

Как уточняется, автобус, который перевозил более 40 человек, потерял управление, в результате чего врезался в жилой дом, при этом задев девять легковых машин. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, передает ТАСС. В настоящее время власти страны расследуют обстоятельства автокатастрофы.