В Германии пожар вспыхнул в многоквартирном доме, 14 человек пострадали

Вечером 29 марта в городе Лейпциг (федеральная земля Саксония, Германия) произошел сильный пожар в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Такие данные сообщает издание Bild, ссылаясь на правоохранительные органы.

Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Пока не приводится сведений о степени тяжести травм остальных.

По предварительной информации, возгорание началось с мусорного бака на одной из лестничных клеток. Два жителя, спасаясь от огня, вынуждены были прыгнуть с крыши на пожарный батут. Они не пострадали, передает ТАСС.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию поджога.