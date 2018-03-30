Tesla отзывает 123 тысячи Model S для замены деталей гидроусилителя руля

Американская компания Tesla отзывает порядка 123 тысяч седанов Model S, чтобы заменить детали гидроусилителя рулевого управления.

Как уточняется, отзываются Model S, которые были выпущены до апреля 2016 года. Владельцам автомобилей рекомендуют заменить болты гидроусилителя руля (якобы они подвержены чрезмерной коррозии, особенно в условиях холодного климата). На деталь оказывает воздействие определенный вид соли, который используется для предотвращения обледенения на автомобильных дорогах.

По итогам четвертого квартала 2017 года, который завершился 31 декабря, Tesla отчиталась об убытках в размере 675 миллионов долларов. Как сообщалось в издании The Wall Street Journal, компания Маска никогда не несла таких серьезных потерь по итогам квартала. Для сравнения – в третьем квартале 2017 года показатель составил 619 миллионов долларов, а в четвертом квартале 2016 года – 121 миллион долларов.

Компания Tesla возникла в 2003 году, напоминает Изначально она называлась Tesla Motors, но в прошлом году стала называться просто Tesla. Штаб-квартира фирмы находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния, США).