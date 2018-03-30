Канадский Калгари во второй раз хочет принять Олимпиаду

Канадский Калгари, который в 1988 году принимал зимние Олимпийские игры, желает сделать это во второй раз в 2026 году. Стоимость заявки оценивается в 30 миллионов евро. Однако васти Канады и провинции Альберта поддержат заявку Калгари на проведение Олимпиады-2026.

"Это очень важный шаг вперед для Калгари и наших коллективных усилий, поскольку мы тщательно оцениваем возможность проведения Олимпиады, — сказал руководитель Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт, которого цитирует ТАСС. — Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы со всеми

Заявки на проведение Игр-2026 можно подавать до октября. Место проведения будет определено на сессии МОК в Милане летом 2019 года.