Гол и передача Свечникова помогли "Детройту" обыграть "Баффало" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Детройт Ред Уингз" на чужом льду одержал победу над "Баффало Сэйбрз" со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (8-я минута), Даррен Хельм (26-я), Энтони Манта (37-я), Андреас Атанасиу (42-я), Дэнни Декайзер (51-я) и российский форвард Евгений Свечников (57-я), который также отметился результативной передачей. У проигравших отличились Джек Айкел (4-я), Райан О'Райлли (8-я) и Эван Родригес (45-я).

Ранее оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф НХЛ.

В других матчах игрового дня "Питтсбург Пингвинз" в гостях в овертайме победил "Нью-Джерси" со счетом 4:3, российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Шайба Евгения Дадонова не спасла "Флорида Пэнтерз" от поражения в гостевой игре с "Оттава Сенаторз" (2:3 ОТ).