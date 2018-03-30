На востоке Турции автобус с мигрантами попал в аварию, 15 человек погибли

На востоке Турции микроавтобус с нелегальными мигрантами попал в аварию на трассе Ыгдыр – Карс. В результате происшествия 15 человек погибли, еще 30 получили ранения. Такие данные сообщило в пятницу, 30 марта Анатолийское агентство.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились граждане Пакистана и Афганистана. Предполагается, что водитель автобуса потерял управление, врезался в фонарный столб и загорелся. Всех пострадавших госпитализировали, пока нет никакой информации насчет оформления.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. Точные причины дорожно-транспортного происшествия не указываются, передает ТАСС.