НХЛ. "Бостон" победил "Тампу" Кучерова и вышел в лидеры Востока

В Национальной хоккейной лиге впервые с 18 октября сменился лидер Восточной конференции. Им стал клуб "Бостон Брюинз", который обыграл прямого конкурента и предыдущего лидера "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Тим Шаллер (20-я минута), Давид Пастрняк (20-я), Патрис Бержерон (52-я) и Брэд Маршанд (60-я). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (2-я2) и Виктор Хедман (54-я). Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету форварда 97 очков (38 шайб + 59 передач). Всписке бомбардиров лиги он уступает Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз", в активе которого 102 (40+62) очка. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.