В Забайкалье два лесных пожара на площади в 320 гектаров удалось локализовать

В Забайкальском крае за ночь площадь двух лесных пожаров увеличилась с 294 до 320 гектаров. Возгорания локализованы, сообщает министерство природных ресурсов региона.

Как уточняется, на 8 часов утра 30 марта на территории лесного фонда в Читинском районе Забайкальского края зафиксированы два лесных пожара. Их общая площадь составляет 320 гектаров. Данные лесные пожары локализованы, передает РИА Новости. Угрозы населенным пунктам нет.

В борьбе с огнем принимают участие более 60 человек и 13 единиц техники.

Представители правительства региона сообщили, что с лесными пожарами в Забайкалье сейчас борются 2311 человек и 1011 единиц техники. Готовность лесопожарной техники – 78 процентов, ее ремонт в настоящее время продолжается. Предполагается закончить ремонт к 20 апреля.