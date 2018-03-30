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30 марта 201806:17

Весенние паводки охватывают новые регионы России
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Весенний паводок охватывает новые регионы России. Подтоплены населенные пункты в нескольких районах Иркутской области. Улицы заливают потоки воды, глубина местами по пояс. МЧС предупреждает, что паводок коснется значительной части региона.

А в Алтайском крае уже подсчитали: в некоторых районах половодье этого года стало рекордным по масштабам. Сейчас вода уходит, количество подтопленных домов сократилось более чем вдвое, сообщает "Россия 24".

В других регионах к паводку только готовятся. В Ивановской области МЧС тренируется спасать людей, провалившихся под лед. В учениях участвуют и школьники. В Пензенской области спасатели проверяют технику и спецсредства, составляют списки людей, живущих в зоне возможного подтопления. Подготовиться просят и самих жителей.

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