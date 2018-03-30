Закрытие дипмиссии в Сиэтле затронет интересы примерно 30 тысяч россиян

США лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула России в Сиэтле. Об этом рассказал генеральный консул нашей страны Валерий Тимашов. По данным консула, закрытие дипмиссии затронет интересы примерно 30 тысяч россиян.

Дипломатам необходимо освободить здание до 24 апреля, передает "Россия 24". Сейчас в резиденции генконсула развернут штаб по эвакуации.

США объявили о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Причин назвали сразу несколько: возможную причастность Москвы к нападению на Сергея Скрипаля и его дочь. Кроме того, близость дипмиссии к военной базе подводных лодок, а также заводу Boeing.