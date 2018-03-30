В Таиланде 20 гастарбайтеров сгорели заживо в автобусе

В Таиланде 20 гастарбайтеров из Мьянмы погибли в результате пожара в автобусе, по неизвестной причине загоревшемся на ходу. Такие данные сообщило в пятницу, 30 марта, издание Nation.

Уточняется, что трагедия произошла на трассе в провинции Так. Двухъярусный автобус перевозил 47 мигрантов, легально въехавших в Таиланд на работу, от мьянманской границы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани. Около 00:00 часов пятницы он неожиданно загорелся изнутри, передает РИА Новости.

Как рассказывают выжившие в пожаре, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось в задней части автобуса, не давая пассажирам, находившимся там, выбраться наружу. Водитель остановил автобус, после чего 24 пассажира, водитель, его жена и сменный водитель смогли покинуть автобус. 20 гастарбайтеров, которые находились в задней части машины, сгорели заживо.

Водитель вызвал пожарных. Прибыв на место происшествия, они быстро потушили огонь, но не успели спасти людей, оказавшихся в ловушке. В настоящее время пожарные и полицейские выясняют все детали произошедшего.