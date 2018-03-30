Земан: Великобритания так и не доказала причастность России к покушению на Скрипаля

Великобритания так и не предоставила доказательства причастности России к покушению. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Ранее он призвал коллег из Лондона предъявить хоть какие-то факты, подтверждающие обвинения против Москвы, передает "Россия 24". Но пока Чехия их не дождалась. Также Земан рассказал, что поручил контрразведке проверить, производился ли на территории Чехии яд, от которого пострадали Скрипали.