Мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков поселения Восточной Гуты

В освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты возвращаются мирные жители. Всего с начала действия "гуманитарных пауз" подконтрольные боевикам зоны покинули более 130 тысяч человек, почти 25 тысяч из них — боевики, согласившиеся сложить оружие и члены их семей, передает "Россия 24".

В свои дома возвращаются и жители других провинций. Так в Дейр-эз-Зор вернулись более 400 человек, в провинцию Хомс — 150. В этих регионах силами Центра по примирению враждующих сторон, восстанавливается разрушенная инфраструктура: жители получают гуманитарную помощь — одеяла, одежду, хозяйственные принадлежности, продукты и питьевую воду.

За минувшие сутки российские военные врачи оказали помощь 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.