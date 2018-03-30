В Лондоне молодая женщина погибла от кирпича, упавшего ей на голову

В Лондоне молодая женщина умерла от травм, полученных от упавшего на нее кирпича. О происшествии сообщили представители Скотланд-Ярда.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Тауэр-Хамлетс, расположенном на востоке столицы Великобритании. На 29-летнюю женщину рухнул груз кирпичей, перемещаемый строительным краном. Пострадавшую доставили в больницу, где чуть позднее она скончалась. Ее родственники извещены, передает РИА Новости.

По данным издания Daily Mail, у погибшей Микаэлы Мур остался сын – она его проводила в школу незадолго до трагедии. За 10 дней до случившегося женщина объявила о своей помолвке. Коллеги отца Микаэлы, каменщика по кирпичной кладке, начали сбор средств, чтобы помочь семье.