"Коламбус" обыграл "Калгари" в НХЛ, Панарин отдал два голевых паса

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду одержал крупную победу над "Калгари Флэймз". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Маркус Ханникайнен (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13-я, 24-я и 56-я) и Маркус Нутиваара (51-я). У проигравших отличился Крис Стюарт (60-я).

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в нынешнем сезоне 73 очка (26 шайб + 47 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 38, до шатаута ему не хватило всего нескольких секунд.

В других матчах игрового дня "Миннесота Уайлд" на своей площадке обыграл "Даллас Старз" — 5:2. "Нэшвилл Предаторз" дома победил "Сан-Хосе Шаркс" – 5:3. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду был сильнее "Виннипег Джетс" – 6:2, результативной передачей отметился российский нападающий Артем Анисимов.